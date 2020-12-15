15 Aralık 2020 Salı 23:49 | Son Güncelleme:
Fuat Oktay'dan İletişim Başkanı Altun'a yönelik iddialara tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik karalama kampanyalarına sert tepki gösterdi.
TBMM Genel Kurulu’nda 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulundu.
Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un 5 maaş aldığı iddialarını sert bir dille yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:
"Ne İletişim Başkanı ne de başka birisi, kamuda çalışan hiç kimse... Önceden istediği kadar, istediği yerden yönetim kurulu üyelikleri alabiliyorlardı veya nerede görev yapıyorsa huzur hakları ve ücretleri alabiliyorlardı. Biz kendi dönemimizde bunu engelledik. Bunu engelleyen biziz, siz değilsiniz. Ve şunu söyledim: Kaç tane kurulda ve nerede görev yaparsanız yapın sadece bir tanesinden huzur hakkı alabilirsiniz, başkasından hiçbir şey alamazsınız. Bu herkes için böyledir. Bunun bir istisnası söz konusu olamaz, olsa zaten yasaya aykırı."