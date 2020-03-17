Fransa ve Almanya'dan dönüş bugün! Binlerce Türk tahliye ediliyor

Koronavirüsün merkezi artık Avrupa. Son 24 saatte ölüm ve vaka sayıları ikiye katlanan 9 ülkeyle geçtiğimiz hafta uçuşlar durduruldu. Bu kapsamda yurtdışında eğitim gören öğrencilerin ve dönmek isteyen vatandaşların tahliyesi için verilen süre bugün bitti. Paris ve Berlin Büyükelçileri, dün Avrupa’da bulunan Türklerin tahliyesine ilişkin çalışmalara başladıklarını belirtti.

KARANTİNAYI DUYAN CAYDI



Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa yaptığı açıklamada ‘’Fransa’da çok kapsamlı tedbirler alındı. Bütün üniversiteler, kreşler kapalı. 13 Mart’ta açıklanan tedbirlerle yaklaşık 300 Türk’ün yarın (bugün) kalkacak uçaklarla Türkiye’ye tahliyesi yapılacak. Türkiye’de 14 gün zorunlu karantinaya alınacaklar. Bu belli ölçüde caydırıcı oldu. Karantinayı duyanlardan bazıları dönmekten vazgeçti” dedi.

BAZILARI ZATEN DÖNDÜ



Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ise konuya ilişkin şunları kaydetti: “Listelerimiz hazır. Yarın (bugün) da birkaç bin Türk uçaklarla Türkiye’ye gönderilecek. İlaveten erasmus kapsamında bulunan öğrencilerin bir kısmı zaten döndü. Kalan öğrenciler ise yarın ‘bugün 12.00’ye kadar) ülkelerine dönmüş olacaklar.’’

14 GÜN KARANTİNA



İstanbul Valiliği, uçuş kısıtlaması getirilen Avrupa ülkelerinden dönen Türk vatandaşlarının Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı üzerine 14 gün boyunca tahsis edilen yurtlarda karantina altına alınacağını belirtti.

YURTLAR BOŞALTILDI, DEZENFEKTE EDİLDİ



İstanbul’da Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Fatih Sultan Mehmet, Florya Kız Yurdu ve Kanuni Sultan Süleyman öğrenci yurtları, Avrupa’dan gelecek yolcuların karantinaya alınması için tedbir amacıyla boşaltıldı. Öğrencilerin eşyalarını alarak yurdu boşaltmalarının ardından ekiplerce dezenfekte çalışması yapıldı. Hijyen çalışmalarının ardından

ÜNİVERSİTELER 3 HAFTA TATİL



Söz konusu yurtlarda kalan öğrencilerin çoğunun daha önce okulların tatil edilmesi kararı üzerine yurtlardan ayrıldığı, kalan yüzde 10 oranındaki öğrencilerin bir kısmının akraba ve arkadaşlarının yanında kalmayı tercih ettiği, kalacak yer sorunu yaşayan öğrencilerin ise diğer yurtlara nakledildiği öğrenildi.