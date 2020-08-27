Filyasyon ekibi vakadan çok temaslı için takipte

Pandeminin altıncı ayında, İstanbul’daki filyasyon ekiplerinin, içinde nefes almanın bile zor olduğu koruyucu ekipmanlarla ağustos sıcağında Kovid mücadelesi sürüyor. Ataşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatih Kırklar, “Salgının ilk aylarında İstanbul’da vaka oranı daha yüksek, temaslı oranı çok düşüktü. Şimdi pozitif vakadan daha çok temaslı ziyaretine gidiyoruz. Bu da vatandaşların artık kurallara özen göstermediğini gösteriyor” diye konuştu.

Kırklar, kendi bölgelerinde 30 ekipten oluşan filyasyon ordusu ile yaklaşık 90 sağlık çalışanının, ilçeyi vaka ve temaslılarına yönelik sokak sokak taradığını anlatarak şöyle konuştu:

VİRÜS ÇOKSA ÇIKIYOR



“Biz zaten hem pozitif vakayı hem temaslılarını günlük arayarak semptom sorgulaması yapıyoruz. Temaslı kişide herhangi bir semptom gelişirse o zaman PCR numunesi alırız. Yani her temaslı vakadan PCR numunesi almak uygun değil. Çünkü önce o kişide bir semptom oluşması gerekiyor. Testin doğru sonuç vermesi için virüs yükünün belli bir seviyeye ulaşması gerekiyor. Öteki türlü yapacağımız testi negatif çıkar.”

DİJİTAL SİSTEMLER İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRDI



Sağlık Bakanlığı’nın dijital uygulamalarının sahadaki ekiplere büyük kolaylık sağladığını da vurgulayan Dr. Kırklar, şunları kaydetti: “Temaslıları anında FİTAS üzerinden sisteme ekleyip kaydediyor ve izleme dahil ediyoruz. HSYS, FİTAS ve sağlık mobil üçü de birbirine entegre sistemler. Bu uygulamalar haritayla da entegre.”

GÜNLÜK TEST SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ



Dün 100 bin 109 test yapıldı, 1313 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 20 kişi daha hayatını kaybederken, 1002 kişi de iyileşti. Bakan Koca “Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Sonunda yenilen virüs olacak” dedi.