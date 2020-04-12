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  3. Feyyaz Soylu gündüz başkan, gece maske dikiyor

Feyyaz Soylu gündüz başkan, gece maske dikiyor

Feyyaz Soylu gündüz başkan, gece maske dikiyor

Türkiye koronavirüse karşı topyekûn mücadele ederken Şanlıurfa'dan kalpleri ısıtan bir haber geldi.

Ceylanpınar İlçesi’nin AK Partili Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, gece ailesi ile birlikte vatandaşların korona virüsünden korunurken takmaları için maske dikiyor. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, gündüz ilçenin rutin işleriyle ilgilenirken, gece ise vatandaşlara maske dikiyor. Soylu, bu maskeleri hem belediye çalışanlarına hem de vatandaşlara dağıtıyor. Başkan Soylu’ya en büyük desteği ise eşi, çocukları ve komşuları veriyor. Eşi dikiş makinesinin başında maske dikerken, Başkan Soylu da maskeleri makasla kesip kullanılabilir hale getiriyor. Başkan Soylu’nun maske üretmesi, ilçe halkı tarafından da büyük takdir topluyor.


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