FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağlayan 6 şüpheli belirlendi. Şüphelilere yönelik bugün Elazığ merkezli Ankara, Balıkesir, Mardin, Antalya ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5'i muvazzaf asker ve 1 istifa etmiş 6 şüpheli yakalandı.



Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)