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FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

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Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisindeki mahrem yapılanmaya yönelik 6 ilde yapılan operasyonda 5'i muvazzaf asker 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağlayan 6 şüpheli belirlendi. Şüphelilere yönelik bugün Elazığ merkezli Ankara, Balıkesir, Mardin, Antalya ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5'i muvazzaf asker ve 1 istifa etmiş 6 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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