FETÖ'cü twitter hesabı Birgün yazarında çıktı

Bu ifade doğrultusunda Barış İnce hakkında da soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmada İnce’nin Mart 2019’da Türkiye’den ayrıldığı ve Almanya’da kaldığı tespit edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İnce ise, en kısa sürede Türkiye'ye gelerek ifade vereceğini söyledi.