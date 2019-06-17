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  3. FETÖ'cü twitter hesabı Birgün yazarında çıktı

FETÖ'cü twitter hesabı Birgün yazarında çıktı

FETÖ'cü twitter hesabı Birgün yazarında çıktı

FETÖ propagandası yapan Twitter hesaplarının sahiplerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve “kacsaatoldunet” adlı Twitter hesabını kullandığı belirlenen E.B ilk ifadesinde söz konusu hesabı Birgün gazetesi eski yöneticisi ve yazarı Barış İnce’ye devrettiğini öne sürdü.

Bu ifade doğrultusunda Barış İnce hakkında da soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmada İnce’nin Mart 2019’da Türkiye’den ayrıldığı ve Almanya’da kaldığı tespit edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İnce ise, en kısa sürede Türkiye'ye gelerek ifade vereceğini söyledi. 

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