FETÖ'cü isim itiraf etti: Kripto isimler hala görevde

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan FETÖ'cü askeri doktor, kripto isimlerin hala görevde olduğunu söyledi.

TRT Haber'de yer alan habere göre İzmir Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından başlatılan son operasyonda, 295'i muvazzaf, 9'u eski asker toplam 304 kişi gözaltına alındı. Subay ve astsubayların verdikleri ifadeler, bazı kripto FETÖ'cülerin hala varlığını sürdürdüğünü ortaya koydu.

Gözaltına alınıp itirafçı olan bir üsteğmen doktor, ifadesinde çarpıcı bilgiler verdi. Sivas'ta lisede okurken kendilerine örgüt evinde ders çalıştıran kişinin hala askeri hastanede görevde olduğunu söyledi. FETÖ'cü doktorun itirafları:

"Bize ders anlatan Oğuz isimli şahsı, günümüz tarihinden yaklaşık 7-8 ay önce çalışmakta olduğum Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde gördüm. Kulak Burun Boğaz Bölümünden gelen nöbetçi doktor, bahsi geçen ismini Oğuz olduğunu hatırladığım şahıstır."

Bu ifade üzerine savcılık halen görevde olan askeri doktor hakkında da inceleme başlattı.

İtirafçı doktor FETÖ'cü Ramazan Gözel'in eylemlerini anlattı

Ortaokul yıllarında örgütle tanıştığını söyleyen itirafçı doktor, GATA'da öğrenciyken normal olmayan şeylere tanıklık ettiğini anlattı.

"Yarbay Ramazan Gözel tarafından odasına çağrıldım. Odasına gittiğimde orada Alay Komutanı Albay Nuri Gayır da bulunuyordu. Burada Yarbay Ramazan Gözel'in, Alay Komutanı'nın yanında astlık ve üstlük ilişkisine dikkat etmeden konuşması dikkatimi çekmişti."

İtirafçı doktorun astlık üstlük ilişkisine dikkat etmediğini söylediği Ramazan Gözel, 15 Temmuz darbe girişiminin Genelkurmay'daki en aktif isimlerinden biriydi. O sırada dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da özel kalem müdürüydü.

41 FETÖ'cü itirafçı oldu

İtirafçının bahsettiği diğer isim Nuri Gayır da darbe girişimi nedeniyle tutuklanan darbeci askerler arasında yer aldı.

İtirafçı doktor, baskı ve yıldırmalarla okuldan atılan bir öğrencinin de FETÖ'cü komutanlardan şikayetçi olduğunu anlattı. İtirafçı üsteğmen GATA'da yüksek derecede görme engeli olan bir öğrencinin FETÖ'cü komutanlarca nasıl korunduğunu da anlattı.

"K.K'nın görme ile ilgili problemleri başladı ve bunu biz de fark etmeye başladık. K.K görme yetisinin neredeyse yüzde 80-90'nını kaybetmişken öğrenciliğe devam etti."

Gözaltına alınan askerlerden 116'sı tutuklandı, üsteğmen doktorun da aralarında bulunduğu 41 şüpheli ise itirafçı oldu.