Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7897
  • 7,6473
  • 370.378
  • 108813
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. FETÖ'cü eski albay ve 7 şüpheliye gözaltı kararı
09 Haziran 2020 Salı 10:08 | Son Güncelleme:

FETÖ'cü eski albay ve 7 şüpheliye gözaltı kararı

FETÖ'cü eski albay ve 7 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 5'inin yakalandığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında mahrem hizmetler olarak adlandırılan yapılanmaya ilişkin iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen geçici olarak görevden uzaklaştırılan 1 albay, halen aktif olarak görevde olan 1 binbaşı, 1 teğmen, ihraç edilmiş olan 1 teğmen, geçici olarak görevden uzaklaştırılan 1 teğmen, 2 astsubay ile 1 emekli astsubay olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında 09.06.2020 tarihinden geçerli olmak üzere gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 5’i yakalanmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

İHA

Yer: Maçka Parkı... Ne çabuk normalleştik!
Bakan Koca'dan o vatandaşa telefon
Adeta şifa kaynağı! Bu ilçenin altı kaynıyor
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı
Zelenski'den şaşırtan itiraf! 'Virüs kapmak istedim'
İngiltere'de polisle göstericiler arasında arbede

İngiltere'de polisle göstericiler arasında arbede

Türkiye gıdada kendi kendine yeterli mi?

Türkiye gıdada kendi kendine yeterli mi?

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yerli üretim solunum cihazları Brezilya'ya nefes olacak

Yerli üretim solunum cihazları Brezilya'ya nefes olacak