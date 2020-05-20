Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7964
  • 7,4605
  • 382.401
  • 102158
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

Zonguldak'ta, sosyal medya hesabından FETÖ propagandası yaparak ‘devlet büyüklerine hakaret ettiği' iddiasıyla gözaltına alınan R.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Devrek ilçesine bağlı Mahmutoğlu Köyü'nde yaşayan R.Ç.'nin sosyal medya hesabından FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan iznin ardından R.Ç., evinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan R.Ç., FETÖ propagandası yaparak devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edildi. R.Ç., savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vali Yerlikaya açıkladı: Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerin çalışma saatleri nasıl olacak?
AK Partili Şenocak'tan İmamoğlu'na çok sert tepki
Nihat Özdemir, kulüplerin önerdiği yeni lig sistemini ilk kez açıkladı
İran'ı zora sokacak ifade! Resmen kanıtladılar
Reklam
Türkiye ekonomisi 2020'yi nasıl kapatacak? İTO Başkanı açıkladı

Türkiye ekonomisi 2020'yi nasıl kapatacak? İTO Başkanı açıkladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Saç dökülmesini anında durduruyor!

İrem Derici zor günlerini anlattı: Ekmeğin arasına sim kartını koyup yemişim!