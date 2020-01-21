Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izle! Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda? Atv canlı izle!
Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda? yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Türkiye Kupası son 16 maçları 2. maçında Fenerbahçe evinde Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. 0-0 biten ilk maç sonrası maçtan galip gelecek takım bir üst tura yükselecek. Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı yayını ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.
Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı yayını yoğun ilgi görüyor. Maçı izlemek isteyen binlerce futbolsever 'Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Atv'nin canlı olarak yayınlandığı karşılaşmada her iki takımda sahadan galip ayrılmak istiyor. Fenerbahçe Kayserispor maçı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.
FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
21 Ocak Salı günü oynanan Fenerbahçe Kayserispor maçı Atv ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Aşağıdaki linkten maçı canlı izleyebilirsiniz.
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Fenerbahçe-Kayserispor ilk 11'ler:
Fenerbahçe: Harun, Dirar, Rami, Jailson, Deniz, Luiz Gustavo, Tolgay, Ferdi, Rodrigues, Kruse, Mevlüt
Kayserispor: İsmail, Lopes, Oğuzhan, Djedje, Hasan Hüseyin, Rienstra, Yasir, Gustavo, Emre Demir, Mario, Kravets
0-0 BİTERSE UZATMALAR
Geçen hafta Kayseri'de oynanan ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-lacivertlilere, tur için galibiyet gerekiyor. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlanırsa, müsabaka uzatmaya gidecek. Uzatmada da gol olmazsa seri penaltı atışları, çeyrek finalisti belirleyecek.
Gollü beraberlikler ise deplasman ekibi Hes Kablo Kayserispor'u çeyrek finale yükseltecek.
EKSİK VE CEZALILAR
Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Vedat Muric ile sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hes Kablo Kayserispor'da ise kırmızı kart cezalısı Zoran Kvrzic, Fenerbahçe deplasmanında olmayacak.