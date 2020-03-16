Fahrettin Koca vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu! Corona virüsü Türkiye vaka sayısı son durum nedir?

Türkiye’de Corona virüsü vaka sayısı son durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2019’un sonlarında doğru Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayınlan Corona virüsü (Covid-19) Türkiye’de de etkisini gösterdi. Konuyla ilgili son olarak Sağlık Bakanı Koca, "Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut." dedi. Peki, Türkiye'de kaç kişide corona virüsü var? Corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte güncel açıklamalar...



TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE CORONA VİRÜSÜ VAR?

Fahrettin Koca konuyla ilgili olarak: “Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım.” açıklamasında bulundu.