Fahrettin Koca son dakika açıklaması ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Fahrettin Koca'nın son dakika açıklamaları ülkemizde merakla takip ediliyor. Dünyayı etkisi altına alan virüs sonrası Türkiye'de tedbirler artmaya devam ediyor. Bugün saat 15:00'te başlayan Bilim Kurulu toplantısı vaka sayısında artışı, hastaların durumları ve tedavileri ele alacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklaması kaçta? Toplantının ardından açıklama yapacak olan Fahrettin Koca koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri aktaracak. İşte detaylar..

FAHRETTİN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs salgınana dair yaşanan son gelişmeleri akataracak. Bakan Koca, 10 Nisan saat 19:00'da basın toplantısı düzenleyecek.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUMU NEDİR?

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre; dün yapılan 28 bin 578 testten, 4 bin 56'sı pozitif çıkarken, 96 hasta yaşamını yitirdi, 296 hasta da iyileşerek taburcu oldu. Tabloda toplam test sayısı 276 bin 338, toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam vefat sayısı 908, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1552, toplam entübe olan hasta sayısı 1017, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 142 olarak belirtildi.