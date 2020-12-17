17 Aralık 2020 Perşembe 13:58 | Son Güncelleme:
Fahrettin Altun'dan 17 Aralık mesajı: "Yaratmaya çalıştıkları algılarda boğulacaklar"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 17 Aralık darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımladı. Altun paylaşımında, "FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı zihinsel alanda da mücadelemizi sürdüreceğiz.Yaratmaya çalıştıkları algılarda boğulacaklar. Hakikate yenilecekler." dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 17 Aralık darbe girişiminin yıl dönümünde demokrasi mesajı verdi. Altun söz konusu tarihleri unutturmamanın, ülkemizin bağımsızlığı ve demokrasisi açısından önemini dile getirdi.
Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajlarında şu ifadeleri kullandı:
Bugün; demokrasimize, milli irademize, Cumhurbaşkanımıza karşı uluslararası tezgahlarda haince işlenmiş ve FETÖ tarafından uygulanan 17 Aralık darbe girişiminin yıl dönümü.
Bu tarihleri unutturmamak demokrasimizi ve bağımsızlığımızı korumak için en öncelikli görevimizdir.
Türkiye’nin binbir emekle bugünlere getirdiği demokratik siyaseti, milli egemenliği, bağımsızlık iradesini baltalamaya çalışan FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı zihinsel alanda da mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaratmaya çalıştıkları algılarda boğulacaklar. Hakikate yenilecekler.
FETÖ’nün darbe girişimlerini, operasyonlarını, saldırılarını ve gerçek yüzlerini tüm dünyaya anlatmak için çalışmaya devam edecek, şehitlerimizin ve gazilerimizin hukukunu sonuna kadar koruyacak, bu vatanı terör örgütlerine, onların hamilerine, işbirlikçilerine teslim etmeyeceğiz