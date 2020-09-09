Ev haricinde maske her yerde zorunlu

Bilim Kurulu’nun tavsiyesiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı 81 i l valiliğine “Kovid-19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi. Buna göre;

• Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.

AYAKTA YOLCU YASAK

• Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bütün araçlara yolcu sayısını belirtir levha/tabela asılacak.

• Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler gibi toplu ulaşım araçlarındaki ayakta yolcu kapasitesi il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek.

MÜZİĞE KISITLAMA



• Otel, restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmeyecek.

• İdari para cezalarının tahsili konusunda vali/kaymakamlarca gerekli hassasiyet gösterilecek.

• Alınan kararlara uymayanlara TCK’nın 195’inci maddesi (2 aydan 1 yıla kadar hapis) kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

TURİSTLER SALGIN YOKMUŞ GİBİ GEZİYOR!



İstanbul’da Sultanahmet ve Ayasofya Meydanı’nda maske takmayan turistler sosyal mesafeyi de hiçe saydı. Turistler uzatılan mikrofona ‘koronadan kormuyoruz’ dedi.

TOPLU TAŞIMA YASAK DİNLEMEDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıklamasının ardından İstanbul ve Ankara’da görüntü değişmedi. Minibüsler, otobüsler ve metrobüsler yine tıklım tıklımdı. İstanbul’da sabah saatlerinde otobüs ve minibüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk ettiği görüldü. Ankara’da ise yolcu otobüslerinde karara büyük ölçüde uyulduğu gözlendi. Ancak otobüse binemeyenlerin duraklarda oluşturduğu yoğunlukta sosyal mesafe yine unutuldu.

MİNİBÜSTEN 31 KİŞİ ÇIKTI



Konya Ereğli’de jandarmanın yol kontrolü sırasında durdurduğu minibüsten, sürücüyle birlikte 31 kişi çıktı. Fazla yolcu alabilmek için koltukları söküp, özel oturma düzeneği yaptırdığı belirlenen sürücüye 8 bin 177 lira para cezası uygulandı.