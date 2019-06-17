Eşini döven kocaya kitap okuma cezası verildi

Eşini darp eden N.Ç. isimli bir şahıs yakalanarak Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. İfadesi alınarak adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen N.Ç. hakkında Ardahan Sulh Ceza Hakimliği 'eşe karşı basit kasten yaralama' suçundan kitap okuma tedbirine hükmetti.

Evlilik Okulu (Evlilikte kişiler arası ilişkiler ve iletişim becerileri) ile Kur'an'da Evlilik Psikolojisi kitaplarını okuyacak olan N.Ç., birer hafta arayla özetlerini anlatacak ve bu şekilde adli kontrol yükümlülüğünü yerine getirecek.

(İHA)