Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,846
  • 7,7181
  • 380.504
  • 110940
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Esenyurt'ta kaçak hastane operasyonu: Tahliller dondurmaların olduğu buzdolabından çıktı
17 Haziran 2020 Çarşamba 10:51 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta kaçak hastane operasyonu: Tahliller dondurmaların olduğu buzdolabından çıktı

Esenyurt'ta kaçak hastane operasyonu: Tahliller dondurmaların olduğu buzdolabından çıktı

İstanbul Esenyurt'ta kaçak hastaneye düzenlenen operasyonda akılalmaz görüntüler ortaya çıktı. Suriyeli 2'si doktor 5 kişinin gözaltına alındığı baskında hastalardan alınan tahlillerle dondurmaların aynı buzdolabında olması dikkat çekti. Kaçak hastanede kürtaj da yapıldığı belirlendi.

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak kürtaj ihbarı üzerine harekete geçti. Belirtilen adresteki 4 katlı binanın üst katlarına giren polis, kaçak hastane ile karşılaştı.

Tedavi için gelen 6 kişinin bulunduğu katlarda çok sayıda tıbbi cihaz olduğu görüldü. Yasa dışı kürtaj da yapıldığı belirlenen hastanede, Suriyeliler tarafından çalıştırıldığı tespit edildi.

Operasyonda Suriyeli doktorlar Ahmad M. ve Hüsam H., muayene sahibi Issa A. ve çalışanlar Name B. ile Abo Z. gözaltına alındı. Çok sayıda tıbbi cihazın yer aldığı kaçak hastanede, hastalardan alınan örneklerin saklandığı buzdolabında dondurmaların bile bulunması dikkat çekti.

TİBBİ CİHAZLAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖTÜRÜLDÜ

"Toplum sağlığını tehlikeye atma" suçundan işlem yapılan kaçak hastane mühürlenirken, gözaltına alınan şüpheliler Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Bu arada ilçe sağlık ekipleri ve ilçe zabıta ekipleri çağrılarak işyerinde bulunan tıbbi cihazlar ilçe sağlık müdürlüğüne gönderildi.

(DHA)

Bakan Varank: Pandemiye rağmen daha güçlü seyrediyor
FETÖ'nün 'çakma' terapistleri tutuklandı! Pensilvanya rahatsız oldu
Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak! Günlük 6 kat üretim...
Bu görüntüler TV'ye yansımadı! Ali Koç ve Volkan Demirel...
Esenyurt'ta kaçak hastane operasyonu: Tahliller dondurmaların olduğu buzdolabından çıktı
Artan vakalara rağmen Caddebostan sahili sosyal mesafesiz eğlenenlerle doldu

Artan vakalara rağmen Caddebostan sahili sosyal mesafesiz eğlenenlerle doldu

Yengeç burcu beklenmedik bir haber alabilir! 17 Haziran 2020 burç yorumları

Yengeç burcu beklenmedik bir haber alabilir! 17 Haziran 2020 burç yorumları

Gerçek zeytinyağı olup olmadığını anlamak iç

Gerçek zeytinyağı olup olmadığını anlamak için su ile test edin!

Yusufeli Barajı gövde yüksekliğinde 211 metreye ulaşıld&#x

Yusufeli Barajı gövde yüksekliğinde 211 metreye ulaşıldı