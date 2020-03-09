Esed rejimi, Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kaldı

Dünya basınında Türk SİHA’larının Suriye’deki başarısı konuşulurken, Esed rejiminin SİHA’lara karşı ilginç bir yöntem kullanmaya başladığı ortaya çıktı.

İHA'nın Rus istihbaratı tarafından verildiği iddia edilen bilgilere dayandırdığı haberine göre, Esed rejiminin Türk SİHA’larını yanıltmak için Rus yapımı Pantsir kısa ve orta menzilli karadan havaya füze ve uçaksavar topçu sistemine benzer bir sistem kullandığı ortaya çıktı.

OYUNU YİNE SİHA'LAR BOZDU

Esed rejimi askerleri, SİHA’ların Pantsir üzerinde etkili olması üzerine Pantsir hava savunma sistemlerine benzer bir sistem yapıp farklı noktalara yerleştirdi. SİHA’ların yanıltılması ile yanlış hedeflerin vurulması amaçlanırken SİHA’ların rejim askerlerinin planlarını yine bozduğu öğrenildi.

Esed rejiminin İdlib’de sivillere ve Türk askerlerine saldırılarının ardından Türk ordusu tarafından Esed güçlerine karşı başlatılan harekatta rejim ordusu büyük kayıplar vermişti. Türk ordusu tarafından Esad güçlerine karşı yapılan operasyonlarda en büyük başarıyı ise Türk yapımı SİHA’lar elde etti.

