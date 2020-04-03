Erzurum'da koronavirüs tedavisi gören 20 kişi taburcu edildi
Yeni tip koronavirüs teşhisi ile Erzurum'da tedavi gören 20 kişinin işlemleri tamamlandı. Taburcu olan hastalar tedbirli bir şekilde hastaneden ayrıldı.
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH), Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan ve bir süredir tedavi gören, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 20 kişinin tedavisi tamamlandı.
Hastaneden doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu olan hastalar yürüyerek özel araçlarına bindi.
Sağlık ekiplerinin çıkış kapısında tek tek uğurladığı hastalar da personele teşekkür etti.
AA