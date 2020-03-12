Erzurum'da belediyeye otobüsü, seyir halinde alev aldı

Merkez Yakutiye ilçesi Hilalkent'ten hareket eden Büyükşehir Belediyesi'ne ait 25 DH 221 plakalı yolcu otobüsü, saat 08.30 sıralarında Sanayi Semti'ne geldiğinde, motor bölümünden alev aldı. Şoför, otobüsü sağa çekip yolcuları tahliye ederek, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Otobüste maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.