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  • Enfeksiyon dokturu Kerget: Cenaze, düğün ve nişan merasimlerinden uzak durun
07 Ekim 2020 Çarşamba 17:19 | Son Güncelleme:

Enfeksiyon dokturu Kerget: Cenaze, düğün ve nişan merasimlerinden uzak durun

Enfeksiyon dokturu Kerget: Cenaze, düğün ve nişan merasimlerinden uzak durun
AA

Erzurum Şehir Hastanesinde enfeksiyon görevlisi Dr. Kerget, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlere uyulması çağrısında bulundu. Son dönemlerde vakaların artışına dikkat çeken Terget, "Hastalarda en çok gördüğümüz bulaşı şekli cenaze, düğün ve nişan merasimi gibi ortamlar. Bu dönemde buralardan uzak duralım." dedi.

Erzurum Şehir Hastanesinde enfeksiyon görevlisi olarak çalışan Dr. Ferhan Kerget, koronavirüsün en çok bulaştığı yerleri açıklayarak tedbirlere uyarılması çağrısında bulundu.

AA'da yer alan habere göre, en çok bulaşı ortamlarının cenaze, düğün ve nişan merasimi gibi yerler olduğunu aktaran Kerget, vatandaşlara pandemi döneminde bu noktalardan uzak kalmasını söyledi.

"KRONİK VE YAŞLI HASTALAR ÇOĞALDI"

Kerget, "Maalesef Kovid-19 vakalarında artış var. Gittikçe kronik ve yaşlı hasta sayılarımız da başlangıca göre arttı. Pandemi başlangıcında yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlar koruma altındaydı, normalleşme süreciyle kronik ve yaşlı hastalar çoğaldı" dedi.

Serviste ve yoğun bakımda genç hastaların da bulunduğuna dikkati çeken Kerget, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastalığı ağır geçiren genç hastalarımız da var. Gençlerden yoğun bakımdan takip ettiğimiz 28, 30 ve 40'lı yaşlardan hastalar var. Yoğun tempo yaşıyoruz. sürekli servisler doluyor, taburcu olanların yerine yeni hastalar geliyor. Hastanede 30 enfeksiyon servisi, her servisin de 28 yatak kapasitesi var. Tüm hastane olarak pandemiye karşı mücadele veriyoruz."

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