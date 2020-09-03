En çok vaka Ankara'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu:

İÇİMİZ ACIYOR: Düğünler, bayramlardaki dikkatsizlik bizi bu hallere getirdi. Tedbirlere ne kadar uyulduğunu hep birlikte içimiz acıyarak görüyoruz. Salgın artarak devam ediyor. Virüs her geçen gün daha fazla kişiye bulaşıyor. Birinci dalganın 2. zirvesini yaşıyoruz. Koronavirüse yakalanan 29 bin 865 çalışanımız oldu. 52 sağlık çalışanımızı kaybettik.

RİSKLİ İLLER: Ülke genelinde salgın kontrol altında. Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul, Trakya ve Ege Bölgesi’nde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu’da maalesef artış var. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas, Kayseri halen yüksek riskli illerimiz arasında.

ANKARA İSTANBUL’U GEÇTİ: Şu an vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul’u iki kat geçmiş durumda. Bir takım tedbirler alınmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağı gibi bir konu gündemimizde yok.

ATAMALAR: Önümüzdeki dönemde devreye girecek hastanelerimiz olacak. Hastanelerin devreye girmesiyle bu anlamda alım söz konusu olacak.

SON 24 SAAT: Türkiye’de dün 107 bin 927 kişiye test yapıldı, 1596 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 45 kişi hayatını kaybetti, 947 kişi iyileşti. Toplam vaka 273 bin 301, can kaybı 6 bin 462, ağır hasta 1017ye, iyileşenlerin sayısı 246 bin 876 oldu.

İLK YARI MAÇLAR SEYİRCİSİZ



Bilim Kurulunun, futbol müsabakalarının sezonun ilk yarısına kadar seyircisiz oynanması yönünde bir önerisi bulunuyor.

2 GÜN OKUL 5 GÜN EV



Kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı yaklaşımımız var. Daha çok birinci sınıfların alışması açısından ‘2 gün devam, 5 gün okula gitmeme’ şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir.