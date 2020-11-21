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  • Emine Erdoğan: Sanatın dünyaya tanıtılmasında önemli fırsat
21 Kasım 2020 Cumartesi 01:22 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan: Sanatın dünyaya tanıtılmasında önemli fırsat

Emine Erdoğan: Sanatın dünyaya tanıtılmasında önemli fırsat

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, UNESCO'nun 18 Kasım'ı ‘Uluslararası İslam Sanatları Günü' olarak ilan etmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

UNESCO’nun 18 Kasım’ı ‘Uluslararası İslam Sanatları Günü’ ilan etmesini memnuniyetle karşıladığını belirten Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “İslam medeniyetinin sanat alanında ortaya koyduğu zarafetin, yaşadığımız dünyada yitirdiğimiz rafineliği ihya edeceğine inanıyorum. Ülkemizin bu alanda önemli bir birikime sahip olduğunu biliyor, ‘Uluslararası İslam Sanatları Günü’nün bu yüksek sanatın dünyaya tanıtılması için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum.”

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