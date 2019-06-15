HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nde beşinci gün sona erdi.

Bolu'nun Gerede ilçesi Aktaş köyü mevkisinden yaklaşık 250 kişiyle başlayan yürüyüş, 18 kilometre katedilmesinin ardından Ankara'nın Çamlıdere ilçesi sınırları içindeki Çamkoru Tabiat Parkı yol ayrımında tamamlandı.

Yürüyüşün son 2 kilometresine katılarak işçilere destek veren HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, grubun Ankara'ya varmasına 80 kilometre kaldığını söyledi.

Arslan, 22 Haziran Cumartesi sabahı CHP Genel Merkezi önüne ulaşarak "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nü bitirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Amaçlarına ilişkin bilgi veren Arslan, "Birincisi, bu yürüyüş bir sağduyu yürüyüşüdür. Kırıp dökmeden, hakaret etmeden, kavga gürültü çıkarmadan, üslubuna, yürüyüşüne, konuşmasına, tavrına dikkat eden bir sağduyu yürüyüşüdür. İkincisi, bütün yürüyüş boyunca ve 54 gündür söylediğimiz şey, 'Müzakere edelim. Oturalım konuşalım, bu sorunu çözelim ve birlikte eylemi sonuçlandıralım.' Bir taraftan sağduyuyla yürüyüş yaparken bir taraftan da kulağımız, gözümüz belediye başkanlarında, CHP yetkililerinde. Amacımız nedir? Yürüyüşümüzü ve yürüyüşümüzün sonunda işimizi, aşımızı kazanmaktır." dedi.

Arslan, önem verdikleri bir diğer hususun da yürüyüşün sendikal hareket için önemli bir mesaj niteliği taşıması olduğunu ifade etti.

Hakları, işçiler ve gelecek için gerektiğinde yürüyeceklerini de gösterdiklerini dile getiren Arslan, "Bu yürüyüş sadece bu ülkede değil aynı zamanda uluslararası sendikal hareketin de dikkatini çekmiştir. Oradan da ciddi destekler gelmiştir." diye konuştu.

Uluslararası Çalışma Örgütünün 108'inci konferansı dolayısıyla yurt dışına çıktığını ve Türkiye'ye bugün döndüğünü belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Pek çok ülkenin sendikaları, konfederasyonları bu yürüyüşümüz dolayısıyla selamlarını gönderdi. Özellikle bir tanesi (Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Başkanı ve ekibi) ısrarla kendisinin mesajının buradaki arkadaşlara, 85 bin üyeleri ile HAK-İŞ'in ve Hizmet-İş Sendikasının yürüyüşüne destek olduklarını, HAK-İŞ kongresine de katılıp bu desteklerini bizzat Bolu'da gerçekleştireceklerini ifade ettiler."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çağrı

Arslan, bu yürüyüşün aynı zamanda hakların, geleceğin, işin ve aşın güvencesi olma noktasındaki kararlılıklarını gösterdiğini dile getirerek, "Biz sadece yürümüyoruz, sendikal hareketin tarihini yeniden yazıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın da partisinin grup toplantısında bu yürüyüş ve mücadelenin ne amaçla yapıldığı konusuna değindiğini hatırlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, kimlerin ne sözleri verip de sözü yerine getirmediğini bütün dünyaya video konferansla göstermiştir. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve vatandaşlarımızdan doğrudan böyle bir talebimiz olmamıştır ancak bizim yürüyüşümüz, bizim bu kutlu davaya sahip çıkışımız, haklı ve adaletli şekilde davranmamız esasında bizim sorumlu davranmamızı, bu sorumluluğumuzun karşılığında da kamuoyunun inanılmaz desteğini almamızı sağlamıştır.

'Hangi siyasal görüşte olursa olsun, hangi zamanda işe girerse girsin onların ekmeğiyle aşıyla oynamayacağız.' diyen Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan sesleniyorum, bakın bizim işimizle uğraşıyorlar, ekmeğimizi elimizden aldılar. Bizi iş yerlerine sokmadılar. Sadece işçi olmak, sadece emekçi olmaktan başka bir kusurumuz yok. Sayın Kılıçdaroğlu, bu insanların feryadını duy. Biz mücadelemizi, alın teri, emeğimiz, işimiz, aşımız, geleceğimiz için yapıyoruz."

Hedefi vuruncaya, elde edecekleri başarıyı kutlayıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Arslan, "Yürüyüş bunun birinci aşaması. Bu iş burada kalmayacak. Yeni mücadele alanlarını ve yöntemlerini geliştireceğiz. İşten atmaları önlemek, işten çıkarılan arkadaşlarımızı işe döndürmek, sendikal baskıları azaltmak ve ortadan kaldırmak adına mücadelemizi bundan sonra da sürdüreceğiz. Ankara'ya varmadan, sesimizin duyulduğu, taleplerimizin kabul edildiği ve gerçekten arkadaşlarımızın işe geri alındığı haberini alırsak biz Ankara'ya varmadan geri döner, işimizin başına döneriz. Bunu bir daha ifade etmek istiyorum. Herkesin bunu anlamasını, bilmesini istiyoruz." dedi.

Mahmut Arslan, yürüyüşe yarın sabah kaldıkları yerden devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

(AA)