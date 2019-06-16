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'Emek' işçileri Ankara il sınırında

'Emek' işçileri Ankara il sınırında

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen “Emek ve Adalet Yürüyüşü”nün beşinci gününde Ankara il sınıra ulaştı.

Bolu Belediyesinin önünde 11 Haziran’da yapılan törenle yürüyüşlerine başlayan gruptakiler, 5 günün sonunda 90 kilometre yürüdü. Hizmet-İş Sendikası Bolu Şube Başkanı Hacer Çınar, “Bolu’da belediye başkanlığını kazanan Tanju Özcan verdiği sözde durmadı. Kılıçdaroğlu seçimden önce “Bizim kazandığımız belediyelerden bir tane dahi işçi çıkartılırsa benim yanıma gelsinler” demişti, biz de yanına gidiyoruz” dedi.  

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