02 Kasım 2020 Pazartesi 22:23 | Son Güncelleme:
Elif'i çıkaran AFAD görevlisine Kayra ve Saltuk'tan teşekkür
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), resmi sosyal medya hesabından, İzmir'de sürdürdükleri amansız mücadelelerine Kayra ve Saltuk'tan teşekkür hediyesi geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İzmir'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremde, enkaz altındaki vatandaşı kahramanlık göstererek kurtaran AFAD, kendilerine teşekkür eden Kayra ve Saltuk'un yaptıkları resmi resmi hesaptan paylaştı.
AFAD paylaşımda, "Kayra ve Saltuk, Elif'in enkaz altından kurtulması için görev yapan tüm arama kurtarma ekiplerine teşekkür etmek istedi." ifadeleri kullanıldı.
Kayra ve Saltuk, #Elif'in enkaz altından kurtulması için görev yapan tüm arama kurtarma ekiplerine teşekkür etmek istedi. pic.twitter.com/uUEB7dus5P— A F A D (@AFADBaskanlik) November 2, 2020