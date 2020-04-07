Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7506
  • 7,363
  • 360.514
  • 94464.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Şenova köyü karantinaya alındı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Şenova köyü karantinaya alındı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Şenova köyü karantinaya alındı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Şenova köyü koronavirüs görülmesi nedeniyle Valilik tarafından karantinaya alındı

Kovancılar ilçesine bağlı Şenova köyü, koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, karantina sürecinin 14 gün süreceği belirtilerek, şöyle denildi:

"Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda, Kovancılar ilçemize bağlı Şenova köyünde koronavirüs hastalığı vakası görüldüğünden dolayı salgının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla köy giriş ve çıkışlarına izin verilmeyerek, 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir."

Kararın ardından köyün giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kontrol altına alındı


14 yaşındaki kızını yasağa rağmen sokağa çıkaran kadın, kendisini çeken gazeteciyi tehdit etti!

14 yaşındaki kızını yasağa rağmen sokağa çıkaran kadın, kendisini çeken gazeteciyi tehdit etti!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Koronavirüs böyle yayılmış... İlk kez görüntülendi

Bilim insanları corona virüsün zayıf noktasını buldu