El dezenfektanı nasıl yapılır? Koronavirüs'e karşı evde doğal el dezenfektanı yapmak için ne gerekli? İşte detaylar...

El dezenfektanı nasıl yapılır? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün akşam Türkiye’de bir Koronavirüs vakasına rastlandığını söylemişti. Açıklamanın ardından vatandaşlar Evde el dezenfektanı yapmak için ne gerekli? sorusu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. El dezekteftanının nasıl yapıldığı ilgiyle takip ediliyor. Koronavirüs'e karşı el dezenfektanı hakkında detaylı bilgiye bu haberimizden ulaşabilirsiniz.

EVDE EL DEZENFEKTANI NASIL YAPILIR?

Evde el dezenfektanı yapmak için gerekli malzemeler şöyle:

1 tatlı kaşığı boraks

2 çorba kaşığı beyaz sirke

2 bardak sıcak su

½ çay kaşığı kekik yağı

3 damla çay okaliptus yağı

Ellerimizi ne zaman yıkamalıyız?

NASIL YAPILIR?

Aktarlarda kolayca bulabileceğiniz bu malzemeler el dezenfektanı yapmak için yeterli. Doğal el dezenfektanını hazırlamak için tüm malzemeleri püskürtmeli bir şişeye koyun. Tüm malzemeleri sırayla bu şişeye koyup çalkalayın. Elleriniz için antibakteriyel jeliniz kullanıma hazır.

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