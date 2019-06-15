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  3. Ekrem İmamoğlu'nun VIP krizine 'montaj' diyen CHP medyasına yeni görüntülerle yanıt

Ekrem İmamoğlu'nun VIP krizine 'montaj' diyen CHP medyasına yeni görüntülerle yanıt

Ekrem İmamoğlu'nun VIP krizine 'montaj' diyen CHP medyasına yeni görüntülerle yanıt

Ordu'da VIP salonunu kullanamayan Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret etmesi görüntülerini yalanlayan CHP yanlısı medyaya yanıt gecikmedi. O anlara ait görüntülerin ham hali yayınlandı.

Ekrem İmamoğlu'nun Ordu'da VIP salonunu kullanamadığı için Vali Seddar Yavuz'a "it" dediği anın görüntüleri ortaya çıkmış, CHP medyası bu görüntülere montaj demişti. CHP yanlısı medyanın montaj yalanına ham görüntülerle cevap verildi. O anlara ait ham görüntülerde İmamoğlu'nun yanındakilerin de Türk polisine hakaretler ettiği anlar yer alıyor.

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