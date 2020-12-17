Ebubekir Sofuoğlu'nun skandal sözlerine Fahrettin Altun'dan yanıt

Üniversiteler hakkında skandal sözlere imza atan Ebubekir Sofuoğlu tepki çekmeye devam ediyor. Sofuoğlu'na bir yanıt da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta Sofuoğlu'nun sözlerine karşılık verdi.

Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı: