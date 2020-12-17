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  • Ebubekir Sofuoğlu'nun skandal sözlerine Fahrettin Altun'dan yanıt
17 Aralık 2020 Perşembe 11:54 | Son Güncelleme:

Ebubekir Sofuoğlu'nun skandal sözlerine Fahrettin Altun'dan yanıt

Ebubekir Sofuoğlu'nun skandal sözlerine Fahrettin Altun'dan yanıt

Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversiteler hakkındaki skandal sözlerinin ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altun, "Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir. Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir." dedi.

Üniversiteler hakkında skandal sözlere imza atan Ebubekir Sofuoğlu tepki çekmeye devam ediyor. Sofuoğlu'na bir yanıt da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta Sofuoğlu'nun sözlerine karşılık verdi.

Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

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