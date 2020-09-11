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11 Eylül 2020 Cuma 15:41 | Son Güncelleme:

EBA canlı sınıf uygulaması ile öğretmenler öğrencileriyle buluşuyor

EBA canlı sınıf uygulaması ile öğretmenler öğrencileriyle buluşuyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,900 bin EBA canlı sınıfta, öğretmenlerin öğrencileriyle buluştuğu ve eğitimin devam ettiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA canlı sınıf uygulamasına ilişkin, "900 bin sanal sınıfta, öğretmenler öğrencileriyle buluşuyor, eğitim devam ediyor" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından EBA canlı sınıf uygulaması ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "EBA canlı sınıflar için günlük canlı ders kapasitemiz şu an için 900 bin sınıf. Bu demek oluyor ki 900 bin sanal sınıfta öğretmenler öğrencileriyle buluşuyor, eğitim devam ediyor. Sürece uyum sağlayan tüm çocuklarıma ve meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

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