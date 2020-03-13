DSÖ'den şehir efsanelerine tek tek cevap

OSMAN NURİ CERİT



HAVALAR ISININCA VİRÜS YOK OLMAZ: “Şimdiye kadar elde edilen bulgulara göre, COVID-19 virüsü, sıcak ve nemli havaya sahip yerler dahil olmak üzere tüm alanlarda bulaşabilir. ”

SOĞUK VİRÜSÜ ÖLDÜRMEZ: “Soğuk hava yeni korona virüsü öldürmez. Normal insan vücudu sıcaklığı, dış sıcaklığa veya hava durumuna bakılmaksızın 36,5 ila 37 derece arasında kalır.”

SICAK BANYO, VİRÜSÜ ENGELLEMEZ: “Sıcak banyo yapmak COVID-19’a yakalanmanızı engellemez. ”

TERMAL TARAYICILAR, ATEŞİ TESPİT EDER: “Termal tarayıcılar, yeni korona virüs enfeksiyonu nedeniyle ateşi yüksek kişilerin tespit edilmesinde etkili. Ancak enfekte olmuş insanlarda ateş gelişmesi 2-10 gün sürer.”

ALKOL İŞE YARAMAZ: “Vücudunuza alkol veya klor püskürtmek, virüsleri öldürmez. Bu tür maddeler zararlı olabilir.”

ÇİN’DEN GELEN PAKETLERDE SORUN YOK: “Önceki analizlere göre; korona virüs, mektup veya paket gibi nesnelerde uzun süre hayatta kalmıyor.”

EVCİL HAYVANLAR BULAŞTIRMAZ: “Köpek veya kedi gibi evcil hayvanların yeni korona virüs ile enfekte olabileceğine dair bir kanıt yoktur. Evcil hayvanlarla temas ettikten sonra ellerinizi sabun ve suyla yıkamak her zaman iyi bir fikirdir. ”

ZATÜRRE AŞISI KORUMAZ: “Pnömokok aşısı ve hemofilus influenza tip B (Hib) gibi aşılar koronaya karşı korumaz.”

TUZLU SU İŞE YARAR MI?: “Burnu düzenli olarak salinle yıkamanın virüse karşı koruduğuna dair bir kanıt yoktur.”

SARIMSAK İŞE YARAR MI?: “Sarımsak, antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Ancak, mevcut salgından sarımsak yemenin virüse karşı koruduğuna dair bir kanıt yoktur.”

ÖKSÜRÜK YOKSA MASKE TAKMAYIN: Korona semptomları olanlarla öksürük ve ateşi olanların maske takması yeterlidir.”