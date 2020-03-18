DSÖ: Koronavirüs krizinin merkez üssü artık Avrupa
Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini duyurmuştu. Bu durum özellikle İtalya'da artan ölümlerin Asya kıtasında yaşanan hızı geride bıraktığını gösterdi.
Avrupa kıtasında gerçekleşen koronavirüs kaynaklı ölümler, Asya kıtasını geride bıraktı.
Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini açıklamıştı.
Öte yandan, dünya genelinde 850 milyondan fazla öğrencinin koronavirüs salgınından dolayı okuldan uzak kaldığı kaydedildi.