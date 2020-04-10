DSÖ Genel Direktöründen Başkan Erdoğan'a teşekkür: Tüm dünyaya örnek olmalı

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere (Kovid-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum"

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus: "Türkiye’nin (Kovid-19 konusunda) sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı"

DSÖ: "Hiçbir ülke doğal felaketler konusunda Türkiye’den daha tecrübeli değildir. Türkiye her zaman yardım elini uzatmıştır şimdi de uzatıyor"

Başkan Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup