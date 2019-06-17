Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8968
  • 6,6128
  • 253.496
  • 90.778
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Doğu Anadolu'da 5 il için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu'da 5 il için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu'da 5 il için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. 

Kars ve Ardahan çevreleri sabah saatlerinden itibaren; Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Kars çevreleri öğle saatlerinden sonra akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. 

Bölgede rüzgarın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. 
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 9, Ardahan'da 9, Ağrı'da 11, Erzurum'da 10, Erzincan'da 16, Iğdır'da 18 derece ölçüldü. 

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 33, Erzincan'da 32, Ağrı'da 28, Erzurum'da 27, Kars 27 ve Ardahan'da 26 derece olması öngörülüyor. 
(İHA) 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yılmaz Erdoğan babasının fotoğrafını paylaşınca...
Kenan Doğulu'dan boşanma sorusuna dikkat çeken yanıt
İlker'e 'Yaban' partner arayışı
Turgut Alp, Diriliş Osman kadrosunda mı? Tarihi kaynaklar ne diyor?
Asena'ya baba şoku! Tam 1. 5 aydır...
<p>Milli Savunma Bakanlığı Babalar Günü içi,n duygulandıran bir video yayımladı</p>

Mehmetçik´ten Tüm Babalara Mesaj Var!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rus lider Putin’den Çinli mevkidaşı Xi Jinping’e sürpriz

Türkiye tarihi buluşmaya kilitlendi