Doğu Anadolu'da 5 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Kars ve Ardahan çevreleri sabah saatlerinden itibaren; Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Kars çevreleri öğle saatlerinden sonra akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Bölgede rüzgarın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 9, Ardahan'da 9, Ağrı'da 11, Erzurum'da 10, Erzincan'da 16, Iğdır'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 33, Erzincan'da 32, Ağrı'da 28, Erzurum'da 27, Kars 27 ve Ardahan'da 26 derece olması öngörülüyor.

(İHA)