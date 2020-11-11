Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak MEB kararı: Anlaşmayı genişletmek istiyorlar

Yunanistan ve Mısır, Türkiye'nin tanımadığı Doğu Akdeniz'deki kısmi deniz yetki anlaşmasını genişletmek istiyor.

AA'da yer alan haberde Miçotakis, darbeci Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Maksimu Sarayı'ndaki görüşmesinin ardından yapılan ortak basın açıklamasında konuştu.



Yunanistan ve Mısır'ın, Doğu Akdeniz'deki kısmi MEB anlaşmasını "genişletme yönünde ortak niyetleri olduğunu" söyleyen Miçotakis, bu anlaşmanın "refah, barış ve iş birliğine yönelik bir örnek teşkil ettiğini" savundu.

Miçotakis, tahriklerden uzak kalan ve uluslararası yasallığa saygı gösteren her ülkenin "EastMed" projesine katılabileceğini iddia ederek darbeci Sisi'nin Atina ziyaretinin ABD'deki seçimin hemen sonrasına denk geldiğine dikkati çekti.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden döneminde ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini savunan Miçotakis, Washington yönetiminin "gücünü ortaya koyarak bölgedeki güvenliğe katkıda bulunacağını" ileri sürdü.

Darbeci Sisi ise Miçotakis ile bölgedeki barışı tehlikeye düşürmek isteyenlere karşı ortak tavır izleme yönünde mutabık olduklarını belirterek Kahire ile Atina arasındaki savunma iş birliğini güçlendirme arzusunda olduklarını dile getirdi.

Kıbrıs sorununun uluslararası hukuk temelinde adil çözümünden yana olduklarını savunan darbeci Sisi, Libya'da istikrar ve barış sağlayacak siyasi bir çözüm gerektiği konusunda Miçotakis ile hemfikir olduklarını vurguladı.

Darbeci Sisi, Yunan Başbakan ile görüşmesinde uluslararası terörün de ele alındığının altını çizerek "terör eylemlerini destekleyen, teröristlere yardım eden ve onları cesaretlendiren ülkelerin hesap vermeleri gerektiğini" savundu.

Öte yandan darbeci Sisi, Miçotakis ile görüşmesinin öncesinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile de bir araya geldi.

"TÜRKİYE İÇİN YOK HÜMÜNDE"

Atina yönetimi, 6 Ağustos'ta Mısır ile MEB anlaşması imzalamıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB anlaşmasına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır."

Kahire ile Atina yönetimleri arasında imzalanan sözde anlaşma, 18 Ağustos'ta Mısır Meclis Anayasa ve Yasama Komisyonu tarafından onaylanmıştı.

Söz konusu anlaşma, 27 Ağustos'ta da Yunanistan Meclisinde kabul edilmişti.

TÜRKİYE VE KKTC DOĞU AKDENİZ'DEKİ HAKLARINI SAVUNUYOR

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki kendi kara suları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) verdiği ruhsat sahalarında uluslararası hukuktan doğan hakları çerçevesinde araştırma ve sondaj faaliyetleri yürütüyor.

Libya ile yaptığı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de tescillenen Türkiye, deniz sahalarındaki doğal zenginliklerin kullanılmasında "adalet ve hakça paylaşım" ilkelerine vurgu yapıyor.

Kendi deniz yetki alanlarındaki meşru faaliyetleri nedeniyle Türkiye'yi "provokasyonla" suçlayan Yunan-Rum ikilisi ise haksız ve gayrimeşru taleplerini dayatmak için Avrupa Birliği'ni (AB) öne sürüyor.