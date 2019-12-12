Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7991
  • 6,4612
  • 274.622
  • 108999
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Diyarbakır'da boğazına çikolata kapağı kaçan çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'da boğazına çikolata kapağı kaçan çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'da boğazına çikolata kapağı kaçan çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır’da şırıngalı çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Dün, Ankara'da okulda yediği çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu nefes alamayarak hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmişti.

Mert Yağız'ın hayatını kaybettiği okulun yöneticilerinin, görevden alındığı açıklanmıştı.

KAPAKLAR ÇOCUKLARIN BOĞAZINA KAÇIYOR
Aynı olayla ilgili bir acı haber de Diyarbakır'dan geldi. Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesinde yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım 2019'da okul çıkışında, okul yakınında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

9 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ
9 gün yaşam mücadelesi veren 7 yaşındaki Umut Bilgi, 5 Aralık 2019 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Beren Saat: Ünlülük bir hapishane
Ünlü oyuncu partiye yorganla katıldı! Zor anlar yaşadı
Eski eşini sahte hesapla kandırdı mı? Burcu Esmersoy konuştu!
Hercai dizisinde Yasak Elma'dan flaş transfer!
'Evliyken aldatıldım'
<p>Aksam.com.tr</p> <p>Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Çiğdem Batur, ekranlara ne zaman dön

Çiğdem Batur´dan ´Ekranlarda Neden Yoksunuz?´ Sorusuna Çarpıcı Yanıt

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Bu ormana adım atan intihar ediyor

Sivas'ta görüldü duyan oraya koştu