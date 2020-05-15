Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9034
  • 7,4597
  • 386.965
  • 99768.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş camilerde ibadet için tarih verdi

Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş camilerde ibadet için tarih verdi

Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş camilerde ibadet için tarih verdi

Son dakika haberine göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldığı bir televizyon programında koronavirüs sürecinde camilerin durumuna ilişkin müjdeli haberi verdi. Erbaş "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı. Bu durumda önümüzdeki 4 haftalık süre boyunca ülkemizde cuma namazı kılınmayacak.

Yavru köpekle anne köpeğin kavuşma anı duygusal görüntülere sahne oldu...

İsrail'de protestolar devam ediyor!

Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk Kara sularına bırakılan 30 sığınmacı kurtarıldı

Hakkari'de terörle mücadele devam ediyor...

Koronavirüs şüphesi bulunan kişiyi polis ikna etti

Koronavirüs şüphesi bulunan kişiyi polis ikna etti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'da kaçak ve sahte ilaç operasyonu

Kıyamet kopmadan önce ve sonra neler yaşanacak