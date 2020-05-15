Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş camilerde ibadet için tarih verdi
Son dakika haberine göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldığı bir televizyon programında koronavirüs sürecinde camilerin durumuna ilişkin müjdeli haberi verdi. Erbaş "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı. Bu durumda önümüzdeki 4 haftalık süre boyunca ülkemizde cuma namazı kılınmayacak.