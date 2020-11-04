Dışişleri Bakanlığından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik toplantı açıklaması: Görüşmeler 5 Kasım'da Antalya'da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, 'Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı' kapsamında gerçekleştirilecek hazırlık toplantısının, 5 Kasım'da Antalya'da yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı'nın Dışişleri Bakanları seviyesindeki hazırlık toplantısı, Sayın Bakanımız ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdulrahman El Sani başkanlığındaki Türk ve Katar heyetleri arasında 5 Kasım 2020 tarihinde Antalya'da yapılacaktır. Toplantıda çeşitli alanlardaki ikili iş birliği imkanları ve mevcut durum gözden geçirilecek, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.