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  • Dışişleri Bakanlığından Almanya'daki polis şiddetine tepki: Adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz
26 Ekim 2020 Pazartesi 19:35 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığından Almanya'daki polis şiddetine tepki: Adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığından Almanya'daki polis şiddetine tepki: Adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı Almanya'nın Köln şehrinde Türk vatandaşın polis şiddetine maruz kalmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık açıklamasında, "Sorumlularının adalet önünde hesap vermelerini bekliyor ve talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Almanya'nın Köln şehrinde polis şiddetine maruz kalan Yüksel Aker olayıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Sözcü Aksoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Almanya’nın Köln şehrinde işyeri sahibi vatandaşımız Yüksel Aker’in polis şiddetine maruz kalması ve darp edilmesi elim ve kabul edilemez bir olaydır.

Bir şikâyet kapsamında işyerine baskın düzenleyen polislerin vatandaşımıza karşı şiddet ve orantısız güç kullandıkları açıkça görülmüştür.

Alman makamlarının şiddet uygulayan polis mensupları hakkında gerekli adımları ivedilikle atmalarını ve Almanya’da son dönemde özellikle göçmenlere ve Müslümanlara yönelik artış kaydeden polis şiddeti vakaları karşısında daha duyarlı davranmalarını bekliyoruz.

Vatandaşımızın maruz kaldığı bu kötü muamele karşısında ilgili Alman makamları nezdinde yaptığı başvurularda tarafımızca gerekli destek sağlanmaktadır.

Takipçisi olduğumuz bu ve benzeri olayların sorumlularının adalet önünde hesap vermelerini bekliyor ve talep ediyoruz."

<p>Editör: Ezgi Aşık <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><

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