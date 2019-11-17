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  3. Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs Rum tarafında KKTC bayrağının yakılmasını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs Rum tarafında KKTC bayrağının yakılmasını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs Rum tarafında KKTC bayrağının yakılmasını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36'ncı kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Rum kesimi tarafından KKTC bayrağının yakılmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "KKTC’nin 36. kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Rum tarafında, KKTC bayrağı yakılmasını kınıyor ve KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına tam destek veriyoruz. Kıbrıs Rum yetkililerden bu nefret eylemini kınayan hiçbir açıklama yapılmamış ve faillerinin soruşturulmamış olması bu eylemin resmi olarak desteklendiğine de işaret etmektedir. Bu olayda, Kıbrıs Türklerine yönelik nefreti körükleyen açıklamalar yapan Kıbrıs Rum Yönetiminin ve ayrıca, Yunan makamlarının da sorumluluğu bulunduğuna inanıyoruz. Bu koşullarda uluslararası toplumdan, Kıbrıs Rum tarafını ve Yunanistan’ı, BM Genel Sekreteri’nin son raporunda da işaret edilen, Ada’daki gerginlik ortamını daha da kötüleştiren söylemlerden kaçınmaya davet etmesini bekliyoruz" denildi.

İHA


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