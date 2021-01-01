01 Ocak 2021 Cuma 01:23 | Son Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan yeni yıl mesajı
AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı yayımladı. Bakan Çavuşoğlu mesajında "2021 yılının milletimiz ve tüm insanlık için sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, yeni yılınızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı yayımladı.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"2021 yılının milletimiz ve tüm insanlık için sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, yeni yılınızı tebrik ediyorum."