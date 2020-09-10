10 Eylül 2020 Perşembe 19:05 | Son Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması: Yunanistan diyaloğa girme konusunda hazır değil
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın, Türkiye ile diyaloğa girme konusunda hazır olmadığını söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi’nde önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:
"Yunanistan diyaloğa girme konusunda hazır değil."
"Batı Trakya'daki Türk azınlığını da taciz etmeye başladılar. Batı Trakya'daki Türk azınlığın bu konuyla ne alakası var?"
"Biz AB'nin aklı selim ve rasyonellik eksenine oturmasını istiyoruz."