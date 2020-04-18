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  3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ramazan başlamadan vatandaşlarımızı getirmeyi hedefliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ramazan başlamadan vatandaşlarımızı getirmeyi hedefliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ramazan başlamadan vatandaşlarımızı getirmeyi hedefliyoruz

Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "72 ülkeden 105 sefer daha planlandı. Ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "72 ülkeden 105 sefer daha planlandı. Ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında Kovid-19'dan hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 342'ye yükseldiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kovid-19 nedeniyle) Bizim çağrımız üzerine önümüzdeki hafta İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi toplanacak."


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