Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ramazan başlamadan vatandaşlarımızı getirmeyi hedefliyoruz
Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "72 ülkeden 105 sefer daha planlandı. Ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "72 ülkeden 105 sefer daha planlandı. Ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında Kovid-19'dan hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 342'ye yükseldiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kovid-19 nedeniyle) Bizim çağrımız üzerine önümüzdeki hafta İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi toplanacak."
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