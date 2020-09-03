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  3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Olağanüstü G20 Dışişleri Bakanları Telekonferans Toplantısı'na katıldı
03 Eylül 2020 Perşembe 18:17 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Olağanüstü G20 Dışişleri Bakanları Telekonferans Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Olağanüstü G20 Dışişleri Bakanları Telekonferans Toplantısı'na katıldı
AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Olağanüstü G20 Dışişleri Bakanları Görüntülü Telekonferans (VTC) Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Olağanüstü G20 Dışişleri Bakanları Görüntülü Telekonferans (VTC) Toplantısı'na katıldı.

Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Olağanüstü G20 Dışişleri Bakanları VTC Toplantısı’na katıldık. Yeni normalde salgınla küresel mücadelede atılabilecek adımları ele aldık."

Çavuşoğlu paylaşımında ayrıca "Sınır yönetimi ve geçişleri konularına odaklandık. 'Güvenli Turizm' programı başta ülkemizin başarılı uygulamalarını paylaştık." açıklamasında bulundu.

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