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  3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşına Twitter'dan cevap verdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşına Twitter'dan cevap verdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşına Twitter'dan cevap verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Heiko Maas, senin uyarıcı sözlerine inanmak isterdim ancak sadece Yunan dostlarına da söz söyleyebilirsen. Onlar şu an sınırlarında vicdansızca göçmenleri öldürüyorlar."

Çavuşoğlu ayrıca Maas'a AB'nin sorumluluklarını hatırlatarak, şu soruyu yöneltti:

'AB Türkiye’ye karşı hangi sözünü tuttu Heiko Maas. Söylenen 6 milyarın yarısı bile Suriyelilere ulaşmadı, gönüllü kabul başlamadı, güvenli bölgeye katkı sağlanmadı. Ayrılmak isteyenleri zorla tutamayız. Yıllardır gözlerinizi kapattınız. Artık sorumluluk alma zamanı gelmedi mi?'

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Twitter'dan şu paylaşımda bulunmuştu:

'Türkiye’nin kaldırdığı yükü görüyoruz ancak AB mutabakatındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmesi lazım. AB mültecilerin onurlu bakımına katkı sağlıyor. Biz onların jeopolitik olarak oyun topu olmalarına izin veremeyiz.'

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