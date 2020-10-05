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05 Ekim 2020 Pazartesi 09:40 | Son Güncelleme:

DHKP-C'li terörist Yunanistan'a kaçarken yakalandı

DHKP-C'li terörist Yunanistan'a kaçarken yakalandı
AA

Terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı. Edirne'de terör örgütü DHKP-C şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken gözaltına alındı.

 Edirne'de terör örgütü DHKP-C şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.E'yi yakaladı.

Gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C şüphelisi H.E, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

<p>Emine Erdoğan, Twitter hesabından '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla yaptığı paylaşımda,

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