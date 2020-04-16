Suruç Belediye bünyesinde kurulan ekipler dezenfektasyon çalışmalarına ilk olarak okullarda ve camilerde başladı. Belediye ile ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından koronavirüse karşı ortaklaşa yapılan dezenfekte çalışmalarında ilçe genelinde 66 okul, 692 derslik ve 5 pansiyonda dezenfekte çalışması yapıldı.

20 BİN ESNAFA DAĞITILDI



Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, “Devletimizin tüm imkanlarını halkımız için seferber ettik. Ülkemizin genelinde koronavirüse karşı gerekli tedbirler alınırken Suruç’ta da zaman kaybetmeden başta eğitim yuvalarımız olmak üzere camilerimizde dezenfekte çalışmalarına başladık” dedi.

Başkan Aktaş’ın talimatıyla oluşturulan 7 atölyede günlük 15 bin maske üretilerek ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere devlet hastanelerine yollandı. Bunun yanı sıra ilçede 20 bin esnaf ve vatandaşa Başkan Aktaş tarafından maske dağıtıldı. Başkan Aktaş, alınan önlemler kapsamında, “Belediye olarak ilçe milli eğitim müdürlüğümüz ile ortaklaşa başlattığımız çalışmalarda Cumhuriyet İlköğretim Okulu’ndan başlayarak ilçemizdeki bütün okullarımızda dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdik. Cumhuriyet Meydanı, çarşılar, kamu binaları ve camilerimizde hijyen çalışması yapıldı” dedi. Aktaş ayrıca başta hükümet binası olmak üzere tüm resmî kurumlarda hijyen ve dezenfekte çalışması ve ilaçlama yapılacağını sözlerine ekledi.

DESTEK ARALARI EVE TESLİM



Suruç belediyesi zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler ve ilçe tarım müdürlüğüne ekiplerince ilçe genelinde koronavirüs kapsamında gıda denetimi yapıldı, işyeri sahiplerine bilgi verildi. Başkan Aktaş, sözlerine şöyle devam etti: “Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan ve bünyesinde kaymakamlık, ilçe jandarma, ilçe emniyet sosyal hizmetler ilçe sağlık müdürlüğü gibi önemli kurumların yer aldığı vefa sosyal destek grubu ekiplerimizce 65 yaş üzeri kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızı PTT koordinesinde 10 bin kişiye bin TL’den oluşan sosyal yardımlar bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde evlerinde teslim edildi. Bunun yanı sıra yine vefa sosyal destek gruplarımızca vatandaşımızın talepleri ve temel ihtiyaçları karşılanarak evlerinde teslim edildi.”