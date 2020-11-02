Devlet-millet seferberliği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Kurtarma çalışmalarında vatandaşlara sağ ulaşmak için her türlü gayretin gösterildiğini ifade eden Oktay, “896 vatandaşımız yaralanmış durumda. Çoğunluğu taburcu olmuş ancak 3’ü ağır 8 hastamız yoğun bakımda” dedi. Depremde can kaybının ise 64 olduğu açıklandı.

ARTÇILAR SÜRÜYOR



Oktay şöyle devam etti: “Artçı depremler devam ediyor. Artçı depremler ne kadar devam ederse o kadar normale döneceğimiz anlamına gelir. 831 artçı deprem oldu. 1238 binada çalışmaları tamamlamış durumdayız. Bornova’da 4 ağır hasarlı binamız, bir orta hasarlı, 111 az hasarlı binamız var. Bayraklı’da 6 bina yıkık, 7 bina acil yıkılacak durumda, 9 bina ağır, 3 orta ve 260 bina da az hasarlı olarak tespit edilmiş durumda, 586 binada hasar yok. Seferihisar’da ne yıkık ne de hasarlı binamız yok.”

26 FARKLI ÇALIŞMA



“Barınma, ulaşım, hasar tespit, eğitime kadar altyapı ve zarar tespit hizmetlerine kadar lojistik gruplarımız, kaynak yönetim gruplarımız 26 alanda çalışmalarına devam ediyor. Bine yakın uzman ekibimiz sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın, ‘Binama girebilir miyim’ sorusuna hızla cevap vermek için çalışmaları bir günden daha kısa sürede tamamlama gayretindeyiz. Hasarlı binalara, orta hasarlı da olsa gözle görülebilecek şekilde hasarı olan binalara girilmesini önermiyoruz. Enkazlardaki arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız sürüyor. 6 alanda 8 bağımsız birimimiz var, 2 bin 76 arama kurtarma personelimiz sahada, 8 binanın enkazında çalışmalarını sürdürüyor. Deprem sonrası 19 tekne battı, 23 tekne kurtarıldı. Kira yardımlarının devam edeceğini sayın Cumhurbaşkanımız da açıklamıştı. Kira yardımları ve taşınma yardımları olacak vatandaşlarımıza sıkıntı yaşatmayacağız.”

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yıkılan binalarla ilgili soruşturmanın başladığını söyledi. Gül depremde hasar gören İzmir Adliyesi’nde, 15 gün boyunca duruşma mazeretlerinin kabul edileceğini bildirdi.



MSB HAVADAN HASAR TESPİTİ YAPIYOR



Milli Savunma Bakanlığı, Harita Genel Müdürlüğü’ne ait uçağın deprem bölgesinin havadan fotoğraflarını çekerek hasar tespiti yaptığını, bu fotoğrafların ilgili kurumlarla paylaşıldığını açıkladı.

VİRÜS ÖNLEMİNDEN TAVİZ YOK



Enkaz bölgelerinde olanlar için koronavirüs tedbirlerini hatırlatan Oktay, “Biz aynı zamanda bütün dünyada yaşanan salgınla da mücadele veriyoruz. Burada depremin yaralarını sararken bizim bir açık oluşturmamamız gerekiyor. Özellikle temizlik, maske ve sosyal mesafe konusunda buralarda yeni vaka sayısı oluşmaması, yeni can kaybı olmaması için daha titiz davranılmasını herkesten rica ediyorum. Bu badireyi de hep birlikte atlatacağız. Arama kurtarma ekipleri başta olmak üzere 83 milyon tek yürek olan tüm milletimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

MEHMETÇİKTEN TSUNAMİ TEMİZLİĞİ



Seferihisar’da Sığacık mahallesini vuran tsunaminin ardından Mehmetçik vatandaşların yarasını sarmaya başladı. 78 yaşındaki Serpil teyzenin evini temiz- leyen askerler bölge halkı ile el ele verdi.

TÜRK VE YUNAN UZMANLAR TSUNAMİYİ ARAŞTIRIYOR



Depremin ardından Seferihisar’da oluşan tsunami araştırılıyor. Türk ve Yunan bilim insanlarından bir araştırma ekibi kuruldu. Araştırma ekibinde olan Prof. Dr. Ahmet Yalçıner ilk izlenimlerini NTV’ye anlattı. Yalçıner, “Ege Denizi’nin en derin yeri 400 metre. Ege Denizi’nde oluşacak tsunaminin cürmü de 400 metre derinlikte olabilecek biçimdedir. O nedenle yöresel bir tsunami yaşandı” dedi. Yalçıner, “Deprem 10 kilometre çapında çökmeye neden olabilir” diye konuştu.

1500 KİŞİLİK ÇADIR KURULDU, KONTEYNIR MERKEZİ SIRADA



Fuat Oktay şu bilgileri verdi:“Yurtlarımız, spor salonlarımız, gençlik merkezimiz 7 bin kapasiteli, çadırlarımızla barınmada sıkıntı yok. 1500 çadırın kurulumu tamamlandı, 2685 kişi çadırlara yerleşti. 3 konteynır merkezi için yer belirleme çalışmaları yapıldı.

Barınma ve beslenmede sıkıntı yok. 21 bini aşkın battaniye dağıtıldı 3 bine yakın mutfak seti bölgede hizmet veriyor. Toplam 24 milyon TL bölgeye ihtiyaçlar için aktarıldı. İhtiyaçlara binaen aktarılmaya da devam edilecektir. Enerji ve doğalgaz ile ilgili de herhangi bir sıkıntımız yok.”

VURGUN VE HIRSIZ ŞOKU



İzmir’de depremzedelere dağıtılan yardımları defalarca sıraya girerek aldığı ve bu ürünleri büfesinde sattığı ortaya çıkan kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Bir vatandaşın çektiği görüntülerin ardından yakalanan Y.Ş’nin sorgusu sürüyor. Depremin ardından hırsızlık yapmak için İzmir dışından kente geldiği öne sürülen 9 kişi de gözaltına alındı.

YORGUN DÜŞTÜLER



AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden 5.748 personel, 21 arama kurtarma köpeği ile 898 araç enkaz kaldırma çalışmaları için görevlendirilirken ekiplerin yogunluğunu gösteren bir kare, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

NEW YORK TIMES,: ORGANİZASYON ETKİLEYİCİ



New York Times, depremin ardından harekete geçen ekiplerin etkileyici bir işe imza attığına dikkat çekti. Kurtarma ekibinden bir kişinin çalışmaların “kesintisiz, ara vermeden, gece gündüz 24 saat” devam ettiğini bildirdiği belirtildi. Haberde “Türkiye’de ölümcül bir depremin ardından çılgın bir kurtarma çabası var” ifadelerine yer verildi.

HASAR TESPİTİ İÇİN BAŞVURUYA GEREK YOK



İzmir’de binaların hasar tespiti başladı. İlk etapta 2 bin 234 bina tarandı. 910 kişilik ekibin yürüttüğü çalışma kapsamında Bayraklı, Bornova ve Seferihisar’da hasar tespiti için başvuru şartı aranmayacak.

İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası binaların hasar tespitine yönelik işlemlerin nasıl yürütüldüğüne ilişkin sürecin nasıl olacağı, yeniden gündeme geldi. Alınan bilgiye göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı 910 kişilik ekip bölgede hasar tespitine başladı. Yapılan tespitlere göre ilk etapta 2.234 bina tarandı. Bundan sonraki süreçte ise Bayraklı, Bornova ve Seferihisar’da hasar tespiti için başvuru şartı aranmayacak. O yüzden vatandaşların herhangi bir kuruma başvurması gerekmiyor.

17 İRTİBAT BÜROSU

Diğer ilçelerde ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) kriz merkezine bağlı 17 irtibat bürosuna yapılacak başvurular sonrasında hasat tespit çalışmaları yürütülecek. Hasar tespit çalışması yapılan evlerde, artçı sarsıntılar nedeniyle artan bir hasar durumu varsa vatandaşların hemen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne, AFAD’ın kurduğu kriz merkezine, valiliğe, kaymakamlıklara başvurarak, bilgi vermesi gerekiyor.

KISA SÜREDE BİTECEK



Elazığ depremi sonrası hasar tespit çalışmalarını 10 gün içinde tamamlayan Bakanlık, İzmir’de de hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede bitirmeyi hedefliyor. Bakanlık tarafından afet sonrası binalarda oluşan durum, ‘hasarsız’, ‘az hasarlı’, ‘orta hasarlı’, ‘ağır hasarlı’ ve ‘acil yıkılacak’ binalar şeklinde sınıflandırılacak. Hasar tespitinin tamamlanmasının ardından binalarla ilgili süreç da hemen başlayacak. Şu ana kadar bölgede 41 binada ağır hasar tespit edildi. Bu binalardan 6’sı tamamen yıkık durumda. İlk etapta ağır hasarlı 7 bina yıkılacak. Dört binada ise orta hasar tespiti yapıldı.

SINIFLANDIRMA NASIL YAPILACAK?



AZ HASARLI: Boya, sıva ve ince çatlak olan binalar. Bu binalarda oturanlar evine girebilir.

ORTA HASARLI: Yarık veya taşıyıcı elamanlarda çatlak olan binalar. Eşya tahliyesine izin verilecek ancak güçlendirme yapılmadan oturulmayacak.

AĞIR HASARLI: Taşıyıcı elamanlarındaki geniş ve yaygın kırılma olan binalar onarılmadan yıkılacak.

ACİL YIKILACAK: Bu tür binalar eşya tahliyesi yapılmadan yıkılacak.

LİSTELER 30 GÜN ASKIDA KALACAK



Hasar tespit sürecinde binalara verilen hasarsız, az, orta, ağır/yıkık olarak sınıflandırılmasına ilişkin verilen değerlendirme raporları sonuçları, muhtarlıklar ve/veya kaymakamlıklarda 30 gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılacak. Vatandaşlar, açıklanan sonuçlara, askıya çıktığı gün itibarıyla 30 günlük yasal sürede AFAD İl Müdürlüğüne ya da kaymakamlıklara dilekçeyle itiraz edilebilecek. Acil yıkılacak binalar ilan edildikten sonra 3 gün içerisinde kat maliklerinin itirazı olursa tekrar inceleme yapılacak, tekrar acil yıkılacak kararı verilirse yıkım gerçekleştirilecek. Ayrıca onarımı mümkün olan yapıların 1 yıl içerisinde tadilatı yapılarak oturulmasına müsaade edilecek. Binaların hasar durumuna göre kira yardımı yapılacak.

DEPREMZEDEYE 30 BİN TL YARDIM



Kurtarma çalışmalarının sürdüğü Rızabey Apartmanı’nda açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum hasar tespitinin sürdüğünü belirterek depremzedeye yapılacak yardımların miktarını açıkladı.

TAŞINMAYA 13 BİN TL



Kurum’un verdiği bilgiye göre yıkılmış veya yıkılacak binalardan eşyasını alamayan vatandaşa 30 bin lira eşya yardımı yapılacak. Kira ve taşınma yardımı ise ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira verilecek. Kurum “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza valiliğimiz, 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda” dedi.

41 BİNA AĞIR



Hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü belirten Kurum “2 bin 234 binada 28 bin 100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Ağır, acil ve yıkık sayımız 41’e ulaştı ve 1041 bağımsız bölümden oluşuyor” dedi. Kurum 150’ye yakın esnafın ise 15 milyon lira tutarında zararı olduğunu açıkladı.

Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları hakkında ‘çürük’ raporu verildiği yönündeki iddialar üzerine Bakan kurum “Rızabey ve Doğanlar apartmanına ilişkin bakanlığımıza, il müdürlüğümüze ve valiliğimize gelen bir riskli bina başvurusu yok. Riskli olsaydı tapuda riskli bina şerhi olurdu” dedi. Kurum, Rızabey apartmanının yanında yıkılma tehlikesi yaşayan bina ile diğer ağır hasarlı binaları lazer tarayıcılarla sürekli takip ettiklerini de anlattı.

EMLAKÇILAR KOMİSYON ALMAYACAK



İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu, sosyal medyada paylaşılan “İzmir’de ev kiralarının yükseltildiği” iddialarıyla ilgili, fotoğraflarda gösterilen ilanların, hangi ilde olduğunun belli olmadığını söyledi. Bölgedeki emlakçıların kapalı olduğunu dile getiren Güleroğlu “Deprem sonrası herkes fedakarca çalışıyor. Böyle bir durum varken sosyal medyadaki bu tür paylaşımların provokatif olduğunu düşünüyorum. Emlakçılar olarak depremzedelerden hizmet bedelini almayacağız” dedi.