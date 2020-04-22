Dev gözdağı! Tam 7 saat 35 dakika havada kaldılar

Koronavirüse bağlı olarak petrole olan talebin azalması ve dünya genelinde stoklarının dolması nedeniyle ABD ham varil petrol fiyatı tarihte ilk kez eksiyi gördü.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre fiyatlar 21'inci yüzyılın en düşük seviyesi olarak kayda geçerken, söz konusu durumun küresel finanstan jeopolitik düzene kadar birçok gelişmeyi de etkilemesi bekleniyor.

Bilindiği üzere, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin belirlediği sözde parsellerde arama yapan bazı enerji şirketleri 'petrol fiyatları' nedeniyle bölgeden çekilme kararı almıştı.

DOĞU AKDENİZ İÇİN DİPLOMASİ ZAMANI

Milli Savunma Bakanlığı, 17 Nisan'da Türkiye'deki harekat merkezlerinden komuta edilerek uzak mesafe harekat görevlerinin kesintisiz olarak icra edilmesini denemek ve geliştirmek amacıyla, Hava ve Deniz Kuvvetlerinin katılımıyla "Açık Deniz Eğitimi" gerçekleştirdi. Akdeniz'de yapılan ve başarıyla tamamlanan tatbikatın detaylarına Sabah ulaştı. Hava unsurları, Eskişehir'de konuşlu bulunan Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nden komuta edilirken, deniz unsurları ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey Görev Grup Komutanlığı Taktik Komutası'ndan yönetildi.

Mühimmat yüklü F-16'lar, CASA ve yakıt ikmal uçakları ile Havadan İhbar ve Kontrol uçaklarının katıldığı tatbikatta, deniz unsurları da önceden Akdeniz'in değişik bölgelerinde yerlerini aldı. Konya 3. Ana Jet Üssünden havalanan Hançer Filo ile Bandırma 6. Ana Jet Üssü'nden kalkan Zıpkın Filo'ya dahil F-16'lar, İncirlik üssünden bölgeye gelen "Asenalar" filosundaki 3 yakıt ikmal uçağından havada 4 kez yakıt ikmali yaptı. Böylece, kendi yakıtlarıyla 2 saat havada kalabilen F-16'lar, 7 saat 35 dakika havada kaldı. Gözetleme, hava savunma, erken ihbar, karşı taarruz ve hava hakimiyeti sağlamada avantaj sağlayan HİK uçaklarıyla da havada karargah kuruldu. Görev süresince komuta kontrol usulleri, havada yakıt ikmal eğitimi, deniz ve hava müşterek eğitimi icra edildi.

HAFTER'İ KORKUTTU

Milli Savunma Bakanlığı'nın eğitim tatbikatı ile ilgili açıklama öncesinde Libya'ya hava harekatı yapıldığı yönünde algı oluşturulurken, tatbikat özellikle darbeci Hafter'in yüreğini ağzına getirdi. TSK, Libya hava sahasına girmeden yaptığı eğitim tatbikatıyla Türkiye'nin bir kez daha Akdeniz'deki varlığını tescilleyerek Kıbrıs'tan Libya'ya kadar istenilen noktaya ulaşılabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Uçuşlara ait videolarında yayınladığı eğitim tatbikatı sonrasında sosyal medyada "Türkiye hiçbir üs ve ülke olmadan Libya'daki Hafter'e çok rahat hava harekatı yapabilir" yorumları yapıldı.