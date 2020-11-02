Denizli'de ziyaret yasağı: Çardak ilçesinde ev ziyaretleri yasaklandı

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanında uyulması gereken ek kuralların ve önlemlerin belirlendiği aktarıldı. Ziyaret yasağı kararı ise şu ifadelerle bildirildi:

"Çardak ilçemiz merkez ve tüm mahallelerimizde komşu, akraba, arkadaş ve benzeri ziyaretlerin yasaklanmasına, mümkün mertebe evlerden çıkılmamasına karar verilmiştir."

Açıklamada aynı zamanda; ilçede taziye evlerinin ve çadırlarının ortaya çıkarabileceği riskler nedeniyle kullanımı ile toplu biçimde yapılan düğün, spor müsabakaları ve piknik faaliyetlerine ara verilmesinin kararlaştırıldığı da kaydedildi.